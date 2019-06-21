Грабитель отобрал у омички 2 доллара, кошачий корм и зонтик

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-21T12:06:41+03:00

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На 49-летнюю омичку, возвращавшуюся вечером домой, в собственном подъезде напал грабитель. Мужчина ударил ее и отобрал пакет, в котором были кошелек с 700 рублями и 2 долларами, корм для кошки и зонтик. Расстроенная женщина обратилась в полицию.

Потерпевшая смогла довольно точно описать внешность нападавшего. Кроме того, в распоряжении полиции оказалась запись с камеры видеонаблюдения. Ориентировку на подозреваемого разослали по всем отделениям. Вскоре злодея удалось задержать.

– С ориентировкой ознакомился и полицейский-кинолог 3 батальона полка ППС УМВД России по городу Омску старший сержант полиции Дмитрий Богданов, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В выходной день Дмитрий, гуляя с детьми, обратил внимание на схожего по приметам мужчину. Полицейский задержал гражданина и передал его сотрудникам уголовного розыска ОП № 11 УМВД России по городу Омску. Им оказался сорокалетний житель города Омска.

За кражу в отношении задержанного возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU