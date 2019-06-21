Бурков высказался о коррупции в омской медицине

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-21T11:46:53+03:00

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В областном правительстве обсудили борьбу с коррупцией в сфере медицины. Пришедший на заседание региональный министр здравоохранения Дмитрий Вьюшков сообщил, что в каждом из 116 подведомственных учреждений утвержден кодекс этики и основных правил поведения медработников. Чтобы исключить подкуп врачей, введено централизованное оформление листков нетрудоспособности.

– Коррупция в сфере здравоохранения недопустима, поскольку подрывает доверие людей к отрасли в целом и врачам в частности. Помимо прочего, такие факты вызывают колоссальный общественный резонанс и бьют по репутации власти в целом, – отметил Александр Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU