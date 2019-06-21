Бурков высказался о коррупции в омской медицине
В областном правительстве обсудили борьбу с коррупцией в сфере медицины. Пришедший на заседание региональный министр здравоохранения Дмитрий Вьюшков сообщил, что в каждом из 116 подведомственных учреждений утвержден кодекс этики и основных правил поведения медработников. Чтобы исключить подкуп врачей, введено централизованное оформление листков нетрудоспособности.
– Коррупция в сфере здравоохранения недопустима, поскольку подрывает доверие людей к отрасли в целом и врачам в частности. Помимо прочего, такие факты вызывают колоссальный общественный резонанс и бьют по репутации власти в целом, – отметил Александр Бурков.
ИСТОЧНИК KP.RU