Омское метро подготовят к консервации в середине июля

СЕГОДНЯ 11:20 2019-06-21T11:22:51+03:00

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Несбывшееся омское метро доживает последние месяцы. Уже скоро тоннели зальют бетоном. Это надо сделать, чтобы и земля над ними вместе с постройками со временем не рухнула вниз. Такой вид консервации выбрали после того, как стало окончательно ясно – денег на окончание строительства хотя бы первых станций метро нет. Теперь придется искать средства, чтобы начатые тоннели замуровать обратно.

КУ «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» провело конкурс на подготовку станции метро «Заречная» на Левом берегу к консервации. Его выиграло ООО «Премиум», предложившее за свои услуги 2,21 млн рублей. По условиям аукциона, подрядчик должен подготовить территорию к 15 июля.

Речь идет о около 4 гектаров территории станции «Заречная». Оттуда надо убрать все сооружения и инженерные сети, металлические и железобетонные конструкции, мусор, демонтировать дорожное покрытие. После этого нужно завезти почву и засеять территорию травой.

Консервация станции «Заречная» запланирована на 2020 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU