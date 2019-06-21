«Это хорошая встряска»: Бурков прокомментировал звонок омича на Прямую линию Путина

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-21T11:03:17+03:00

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Вчера, 20 июня, прошла традиционная Прямая линия президента. Задать вопрос Владимиру Путину смог омич Роман Дмитриев. Житель Старого Кировска пожаловался на проблемы с вывозом мусора из частного сектора. Мужчина рассказал, на стихийную свалку рядом с его домом. При этом посетовал, что платить за услугу по вывозу отходов приходится значительно больше.

Представители регоператора ООО «Магнит» сообщили, что выезжали на место, но мусора там не нашли. При этом заявили, что Дмитриев по ошибке платил за вывоз мусора не тем, кому было нужно.

Отреагировал на ситуацию и губернатор Александр Бурков. Он назвал Прямую линию с президентом хорошей встряской для чиновников всех уровней.

– Для себя мы должны понимать главное, – отметил глава региона. – Если сегодня жители обращаются напрямую к Президенту, значит, кто-то их в регионе не услышал, не доработал, не захотел помочь и решить ту или иную проблему. Из Омской области в эфир попал только один вопрос. Но обращений было гораздо больше. Мы рассмотрим каждый случай и дадим жителям четкий и понятный ответ: что и когда будет сделано, чтобы решить проблемы, которые волнуют жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU