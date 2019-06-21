Омич забил свою слепую мать до смерти

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-21T10:35:32+03:00

Ему может грозить 15 лет тюрьмы

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Все произошло в селе Шевченко в Исилькульском районе Омской области. Соседи нашли в доме 91-летнюю женщину и вызвали полицию. Оказалось, что пенсионерку убил ее 58-летний сын. Мужчина беспробудно пил около недели, а затем набросился на слепую и немощную пенсионерку.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего), - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Сын женщины объяснил следователям, что устал ухаживать за больной матерью, поэтому решил убить ее. Мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU