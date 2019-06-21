В Омске на перекрестке на Красном пути перенастроят светофор

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-21T10:02:55+03:00

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В Омске на пересечении улиц Березовая и Красный Путь изменят работу светофора. Новые изменения позволят избежать путаницы при определении очередности поворота. Теперь водители, поворачивающие направо с улицы Березовая, должны будут уступать транспорту, который разворачивается на улице Красный Путь. Сейчас эти потоки транспорта пересекаются и создают аварийные ситуации.

- На улице Березовой поворот направо осуществляется по сигналам основного светофора, а налево - по дополнительной секции. По этой причине часто возникали спорные ситуации в определении очередности проезда указанного участка, поэтому схему движения в этой зоне решено изменить, - рассказали в дептрансе.

Новые изменения в работе светофора вступят в силу с 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU