2019-06-21T08:38:11+03:00
Общество

В Омске на 4 дня перекроют участок улицы Богдана Хмельницкого

Там будут ремонтировать трамвайные пути
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на 4 дня перекроют участок улицы Богдана ХмельницкогоВ Омске на 4 дня перекроют участок улицы Богдана ХмельницкогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Омске в течение 4 дней будут ремонтировать трамвайные. Работы будут проходить на пересечении улиц Масленникова и Богдана Хмельницкого. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, участок дороги для всех видов транспорта будет закрыт 20 июня с 20:00 до 17:00 24 июня 2019 года.

- Автолюбителям рекомендуется учитывать дорожную ситуацию на данном участке автомагистрали при планировании поездок в районе проведения ремонтных работ, - рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, что ранее в департаменте транспорта в Омске сообщили, что из-за ремонта на этот же период времени в Омске временно отменят трамваи № 1 и №8, а маршруты № 23, 61, 8Н, 362, 411 изменят схему движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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