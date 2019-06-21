В Омской области подросток из мести сжег машину соседа

СЕГОДНЯ 08:23 2019-06-21T08:23:06+03:00

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Все произошло в Исилькульском районе Омской области. Местные жители заметили, что во дворе одного из домов горит машина. Они вызвали на место происшествия пожарных, которые оперативно потушили огонь, однако машину уже было не спасти – ее полностью уничтожил огонь.

Через некоторое время экспертиза установила, что машину марки «ВАЗ-21140» кто-то поджег. Выяснилось, что владелец машины накануне пожара поругался со своим 16-летним соседом. Подросток решил отомстить мужчине, залез через забор к нему во двор и поджег машину.

Как рассказали в пресс-службе полиции, на подростка завели уголовное дело. Молодому человеку могут грозить принудительные работы или лишение свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU