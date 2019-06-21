Омичей возили маршрутки с неисправным рулевым управлением

СЕГОДНЯ 07:56 2019-06-21T07:56:22+03:00

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В Омске накануне провели рейд под названием «Пассажирский транспорт». В ходе массовых проверок инспекторы останавливали городские автобусы и маршрутки и проверяли их техническое состояние. Также они проверяли транспорт на вблизи пассажирских предприятий и на конечных остановках.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, за рейд сотрудники обнаружили сразу две маршрутки с опасным нарушением – обе машины были с неисправным рулевым управлением, при этом они возили пассажиров. Одна из машин и вовсе оказалась без техосмотра.

Всего инспекторы выявили 132 нарушения, из них 18 машин грубо нарушали правила перевозки людей, а 24 были технически неисправны.

ИСТОЧНИК KP.RU