В Омске в аварии машины и маршрутка столкнулись «паровозиком»

СЕГОДНЯ 07:00 2019-06-21T07:00:39+03:00

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Об аварии, случившейся накануне вечером, рассказали очевидцы в социальных сетях. Как сообщили очевидцы, все произошло на улице Лукашевича в районе остановки общественного транспорта. Там столкнулись сразу три машины, одна из которых – это маршрутка с пассажирами. По всей видимости, причиной столкновения и стала маршрутка – ее водитель резко затормозил, а легковушки, которые ехали за ним не успели среагировать и врезались друг в друга «паровозиком».

Скорее всего, в аварии серьезно никто не пострадал, однако по фото с места происшествия видно, что машины от удара оказались сильно повреждены. У двух легковушек сильно разбиты передняя и задняя части машин. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU