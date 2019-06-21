2019-06-21T05:29:20+03:00
Общество

В Омске изменили схему движения 415 маршрутки

Она будет ходить до «Кузьминок» и «Прибрежного»
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске изменили схему движения 415 маршруткиВ Омске изменили схему движения 415 маршруткиФото: vk.com
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В Омске по просьбам жителей микрорайонов на Левом берегу изменили схему движения маршрутки №415, которая ездит от ТЦ «Континент» до Омского нефтезавода. Теперь она будет ходить через новые микрорайоны «Кузьминки» и «Прибрежный»

- Из пути следования будет исключен проезд по улице Степанца на участке от бульвара Архитекторов до улицы Перелета. Вместо этого проезд автобусов будет организован по улице 70 лет Октября с правым поворотом на бульвар Архитекторов, левым поворотом на улицу Шаронова, левым поворотом на улицу Перелета и правым поворотом на улицу Степанца. Далее движение будет проходить по обычной схеме, без изменений, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Новая схема движения будет действовать с 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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