«Такие обращения могли быть отправлены и из других районов»: Фадина прокомментировала жалобу омича на Прямую линию Путина

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-20T15:17:47+03:00

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В эфире Прямой линии президента прозвучал вопрос от жителя Старого Кировска Романа Дмитриева, рассказавшего о проблемах с вывозом мусора из частном секторе и о увеличении платы за эту услугу. Напомним, сейчас этим занимается региональный оператор ООО «Магнит». Мэр Омска Оксана Фадина оперативно прокомментировала это обращение.

– К сожалению, сегодня такие обращения могли бы быть отправлены из других микрорайонов города, – подчеркнула глава города. – Ситуация, действительно, складывается непростая. А если говорить прямо – напряженная. Не во всем мы находим общий язык с региональным оператором ООО «Магнит». Ежедневно проводятся окружные штабы. Работает общественный контроль. Очень много нареканий. Часто они повторяются по одним и тем же адресам. Напомню, что губернатор на одном из заседаний Правительства уже акцентировал внимание уполномоченных органов власти: если региональный оператор не справляется с поставленной задачей – расторгайте договор. Но пока этого не произошло. Чтобы не допустить ухудшения ситуации мы на муниципальном уровне оказываем максимальное содействие. Отмечу, в настоящее время идет пересмотр норматива мусоронакопления. В эфире Прямой линии президента мы все увидели, что мусорная реформа буксует по всей стране, а не исключительно в Омской области. Этим обеспокоены и президент, и губернатор, и мэр.

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ИСТОЧНИК KP.RU