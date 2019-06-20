Следком проверит завышение тарифов в Омске после жалобы Путину от омича

СЕГОДНЯ 14:41 2019-06-20T14:41:15+03:00

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Сегодня омичу, жителю Старого Кировска, удалось дозвониться на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Житель Омска пожаловался на необоснованно завышенные тарифы на вывоз мусора. До мусорной реформ он платил 90, 27 рублей, а после старта стал платить 266 рублей. Омич считает, что тариф на мусор необоснованно завышен, а бытовые отходы фактически не вывозятся, что также вызывает вопросы у жителей частного сектора.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области организовано проведение доследственной проверки по обращению жителя Омска, адресованному на Прямую линию с Президентом Российской Федерации, о необоснованном завышении тарифа по вывозу бытовых отходов из частного сектора поселка Старый Кировск, - сообщили в пресс-службе следкома.

По итогам проверки следователи вынесут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU