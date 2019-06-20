2019-06-20T14:24:40+03:00
Общество

Александр Лихачев прокомментировал звонок омича на прямую линию Путина

Председатель регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ считает, что регион не готов к мусорной реформе
Анна МИКУЛА
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Сегодня, 20 июня, на прямую линию президента дозвонился омич Роман Дмитриев. Житель Старого Кировска пожаловался: ситуация с вывозом мусора в частном секторе существенно не изменилась к лучшему, а тариф за услугу значительно вырос. Владимир Путин согласился, что ситуация непростая, и попросил ФАС разобраться в ней.

– Омская область не готова к мусорной реформе, – поделился своим видением проблемы председатель регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев. – Власти не выполнили три основных пункта. Нет территориальной схемы учета мусорных площадок. Ее за три года обязано было разработать региональное правительство, чтобы регоператор ООО «Магнит» понимал, куда им надо ехать и забирать отходы. Почему-то в Новосибирске и на Ямале этот же регоператор работает отлично и получает положительные отзывы, а у нас они столкнулись с такими проблемами. Территориальную схему нужно было разрабатывать вместе с УК. Сейчас ООО «Магнит» сам занимается составлением этой схемы. Ее опубликуют на сайте, чтобы омичи могли проверить ее корректность и внести в нее коррективы. Пока мы это не сделаем, мусорную проблему мы не решим.

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Сегодня проходит прямая линия Владимира Путина. На нее из Омска дозвонился 40-летний Роман Дмитриев. Мужчина пожаловался на тарифы на вывоз мусора. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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