Путин попросил ФАС разобраться в ситуации с тарифом на мусор в Омске

СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-20T13:35:28+03:00

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Сегодня, 20 июня, проходит традиционная прямая линия с Владимиром Путиным. В числе наиболее важных вопросов, которые задают президенту, был и касающийся мусорной реформы, которая сейчас проходит по всей стране. Жители многих регионов жалуются, что пока в этой отрасли множество проблем. Омичу Роману Дмитриеву удалось пробиться через шквал звонков, и его видеообращение показали Путину.

Роман рассказал, что живет на окраине Омска, в Старом Кировске, и пожаловался, что плата за вывоз твердых бытовых отходов значительно увеличилась.

– Мусорная реформа началась, но никакого продвижения в частном секторе, где мы проживаем, нет, – говорит Роман. – К примеру, вот квитанции в руках. До мусорной реформы за март месяц мы платили 90 рублей 27 копеек в месяц. Нам привозили один раз в месяц 20 числа на улицу большой бак, куда все жители сносили свой мусор, который накапливали у себя во дворах. После начала мусорной реформы ситуация не изменилась никаким образом, а в квитанциях все по-другому. За апрель нам пришел счет уже 133 рубля, а буквально вчера пришла квитанция уже на 266 рублей. Почему у нас реформа на бумаге проходит, а на самом деле никакого продвижения нет?

Владимир Путин предложил разобраться в этой ситуации антимонопольщикам.

– Не могу не согласиться с Романом, что это вызывает не только вопросы и недоумение, но и внутренний протест, – подчеркнул президент. – Разумеется, такого не должно быть. Хотя есть некоторые вещи, на которые мы должны обратить внимание. Никто раньше вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора. Сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были какие-то свалки или полигоны. Значит, приходится мусор везти подальше, а это тоже деньги. Транспорт нужно использовать, «горючку» нужно тратить, платить водителям. Действительно, это может быть дороже. Но то, что Роман сказал, требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения. Самое важное, чтобы нашелся хозяин – это управляющая компания или региональный оператор. Это, безусловно, нужно сделать. В этом конкретном случае нужно проверить. Я обязательно попрошу ФАС, чтобы они обратили на это внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU