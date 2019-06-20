2019-06-20T13:35:28+03:00
Общество

Путин попросил ФАС разобраться в ситуации с тарифом на мусор в Омске

На прямую линию президента обратился житель нашего города Роман Дмитриев
Анна МИКУЛАЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич Роман Дмитриев дозвонился на прямую линию президента. Фото: скриншот с видеоОмич Роман Дмитриев дозвонился на прямую линию президента. Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 июня, проходит традиционная прямая линия с Владимиром Путиным. В числе наиболее важных вопросов, которые задают президенту, был и касающийся мусорной реформы, которая сейчас проходит по всей стране. Жители многих регионов жалуются, что пока в этой отрасли множество проблем. Омичу Роману Дмитриеву удалось пробиться через шквал звонков, и его видеообращение показали Путину.

Роман рассказал, что живет на окраине Омска, в Старом Кировске, и пожаловался, что плата за вывоз твердых бытовых отходов значительно увеличилась.

– Мусорная реформа началась, но никакого продвижения в частном секторе, где мы проживаем, нет, – говорит Роман. – К примеру, вот квитанции в руках. До мусорной реформы за март месяц мы платили 90 рублей 27 копеек в месяц. Нам привозили один раз в месяц 20 числа на улицу большой бак, куда все жители сносили свой мусор, который накапливали у себя во дворах. После начала мусорной реформы ситуация не изменилась никаким образом, а в квитанциях все по-другому. За апрель нам пришел счет уже 133 рубля, а буквально вчера пришла квитанция уже на 266 рублей. Почему у нас реформа на бумаге проходит, а на самом деле никакого продвижения нет?

Владимир Путин предложил разобраться в этой ситуации антимонопольщикам.

– Не могу не согласиться с Романом, что это вызывает не только вопросы и недоумение, но и внутренний протест, – подчеркнул президент. – Разумеется, такого не должно быть. Хотя есть некоторые вещи, на которые мы должны обратить внимание. Никто раньше вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора. Сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были какие-то свалки или полигоны. Значит, приходится мусор везти подальше, а это тоже деньги. Транспорт нужно использовать, «горючку» нужно тратить, платить водителям. Действительно, это может быть дороже. Но то, что Роман сказал, требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения. Самое важное, чтобы нашелся хозяин – это управляющая компания или региональный оператор. Это, безусловно, нужно сделать. В этом конкретном случае нужно проверить. Я обязательно попрошу ФАС, чтобы они обратили на это внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следком проверит завышение тарифов в Омске после жалобы Путину от омича
Александр Лихачев прокомментировал звонок омича на прямую линию Путина
Омичку, ушедшую из дома в халате и тапочках, нашли мертвой
Омского фотографа, обвиняемого в педофилии, отправили в СИЗО
В Омске серийных грабителей поймали в бане
Борец с мусорной реформой Лихачев стал советником омского «Магнита»
В Омске следком организовал проверку после падения в открытый люк ребенка
Омича с инфарктом везли в больницу на вертолете
Мужчину с инфарктом пришлось вывозить из села в Омск на вертолете
В Омске умерла журналист Виктория Луговская
У омича, задолжавшего по алиментам, арестовали машину
В Омске от Успенского собора сделают подземный переход через Интернациональную
В Омске заметили голого мужчину, бегающего по гаражам
В Омске в выходные перекроют центральные улицы
В центре Омска появится еще один новый храм
Омичка познакомилась с «врачом из Сирии», обманувшим ее на 300 тысяч
В Омске осудили строителя, похитившего деньги дольщика
В Омске ребенок упал в открытый люк
Омича, срубившего клены у дома, будут судить
За падение в центре города омичка отсудила больше 100 тысяч
К приезду Путина на омских улицах установят 2 800 светодиодных ламп
В Петербурге скончался известный омский кардиолог
В ОмГУ не смогли выбрать нового ректора
Заключенные омской ИК-6, где был бунт, снова жалуются на издевательства
В Омске после аварии легковушка вылетела на тротуар
Омские абоненты Tele2 получили безлимитный интернет за границей