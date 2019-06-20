2019-06-20T12:50:21+03:00
Общество

В Омске серийных грабителей поймали в бане

На них возбудили несколько уголовных дел
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске серийных грабителей поймали в банеВ Омске серийных грабителей поймали в банеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Первое преступление двое омичей совершили на улице Шакурова. Там они попытались взломать двери табачного киоска, однако их заметил сторож и вызвал полицейских. Грабителей отпустили, предупредив о надлежащем поведении, и завели на них уголовное дело. Однако омичи совершили новые преступления буквально через неделю.

- На улице 1 Путевая на глазах у владельца из «ГАЗели» они похитили велосипед стоимостью 8000 рублей, а ночью на улице Мишина разбили стекла в автомобиле ВАЗ -2111, откуда забрали сабвуфер стоимостью 2600 рублей. Выручив с продажи чужого имущества порядка 7 000 рублей, старший из фигурантов еще сорвал цепочку с шеи 60-летней женщины, когда та заходила в подъезд своего дома по улице 4 Челюскинцев, - рассказали в пресс-службе полиции.

Сотрудники полиции вышли на грабителей через водителя такси, который сообщил адрес, по которому обитают воришки. Их задержали в бане на территории частного дома. На омичей 19 и 27 лет завели уголовные дела по статьям «Кража» и «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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