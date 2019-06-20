СЕГОДНЯ 12:17 2019-06-20T12:17:54+03:00

В Омске следком организовал проверку после падения в открытый люк ребенка Фото: vk.com

Изменить размер текста: A A

Напомним, сегодня в социальных сетях омичи пожаловались на открытый люк, в который упал ребенок. Люк находится между жилыми домами № 11 и 15 по улице Бульварная в Октябрьском округе Омска. После сообщений в СМИ и социальных сетях на место происшествия выехали следователи.

- Предварительно установлено, что колодец ливневой канализации обслуживается управлением дорожного хозяйства администрации города. По инициативе следствия организована охрана колодца и выезд экстренной ремонтной бригады для монтажа запирающего люк устройства, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Сейчас следователи организовали проверку, в ходе которой они дадут правовую оценку бездействию (халатности) работников управления дорожного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU