2019-06-20T12:17:54+03:00
Общество

В Омске следком организовал проверку после падения в открытый люк ребенка

Туда уже выехали рабочие
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске следком организовал проверку после падения в открытый люк ребенкаВ Омске следком организовал проверку после падения в открытый люк ребенкаФото: vk.com
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Напомним, сегодня в социальных сетях омичи пожаловались на открытый люк, в который упал ребенок. Люк находится между жилыми домами № 11 и 15 по улице Бульварная в Октябрьском округе Омска. После сообщений в СМИ и социальных сетях на место происшествия выехали следователи.

- Предварительно установлено, что колодец ливневой канализации обслуживается управлением дорожного хозяйства администрации города. По инициативе следствия организована охрана колодца и выезд экстренной ремонтной бригады для монтажа запирающего люк устройства, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Сейчас следователи организовали проверку, в ходе которой они дадут правовую оценку бездействию (халатности) работников управления дорожного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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