В Омске следком организовал проверку после падения в открытый люк ребенка
Напомним, сегодня в социальных сетях омичи пожаловались на открытый люк, в который упал ребенок. Люк находится между жилыми домами № 11 и 15 по улице Бульварная в Октябрьском округе Омска. После сообщений в СМИ и социальных сетях на место происшествия выехали следователи.
- Предварительно установлено, что колодец ливневой канализации обслуживается управлением дорожного хозяйства администрации города. По инициативе следствия организована охрана колодца и выезд экстренной ремонтной бригады для монтажа запирающего люк устройства, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.
Сейчас следователи организовали проверку, в ходе которой они дадут правовую оценку бездействию (халатности) работников управления дорожного хозяйства.
ИСТОЧНИК KP.RU