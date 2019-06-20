2019-06-20T11:43:52+03:00
Общество

Мужчину с инфарктом пришлось вывозить из села в Омск на вертолете

Это помогло спасти пациенту жизнь
Анна МИКУЛА
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Фото: omskportal.ruФото: omskportal.ru
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ЧП случилось накануне в Называевском районе. В местную центральную районную больницу поступил 58-летний мужчина с инфарктом. Медикам пришлось идти на экстренные меры, чтобы спасти ему жизнь.

– Врачами районной больницы после проведенного обследования и консультации со специалистами областной клинической больницы было принято решение о срочной транспортировке пациента в Областную клиническую больницу, – сообщает пресс-служба областного правительства. – В этот же день мужчина бригадой медиков на вертолете санитарной авиации был доставлен в областную больницу, где врачами экстренно проведено обследование сосудов сердца пациента, на ангиографическом комплексе и назначено необходимое лечение, что спасло пациенту жизнь. Сейчас мужчина продолжает лечение в стационаре и находится под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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