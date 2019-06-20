2019-06-20T11:31:02+03:00
Общество

В Омске умерла журналист Виктория Луговская

Она скончалась после тяжелой болезни
Анна МИКУЛА
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Фото: domjour-omsk.ruФото: domjour-omsk.ru
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В ночь на 20 июня на 83-м году жизни после тяжелой болезни умерла Виктория Васильевна Луговская. Об этом рассказали в омском Союзе журналистов.

– Член Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры РФ, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Коренная омичка. Яркий самобытный журналист, – говорится в сообщении на сайте омского Союза журналистов. – Автор книг («Судьбе не кланяюсь», «Все, что было не со мной, помню», «Потомки Ермака», «Война. Любовь. Судьба» и др) и текстов более 50 песен, которые были написаны в сотрудничестве с композиторами Омска, Нижнего Новгорода, Кемерово. Неоднократный лауреат журналистских и песенных конкурсов. Организатор, автор и ведущая областных и городских Вечеров-концертов «Дорогие мои земляки!» и «Вечера с Викторией Луговской».

ИСТОЧНИК KP.RU

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