У омича, задолжавшего по алиментам, арестовали машину

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-20T11:22:55+03:00

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Мужчина развелся с женой в далеком 2011 году, и так как его сын остался жить с бывшей супругой, омич должен выплачивать алименты. Официально он стал работать только два года назад и за это время накопил долг в 279 тысяч рублей. В счет погашения задолженности работодатель теперь платит из его зарплаты часть денег на содержание ребенка. Другого способа заставить омича оплатить долг не было – у него по официальной информации не было имущества.

Вскоре приставы узнали, что омич владеет иномаркой и собирается ее продавать. Омич опубликовал объявление в социальных сетях.

- Договорившись о встрече с продавцом автомобиля, судебные приставы выехали на «сделку» – по адресу регистрации Рената К., где, представившись покупателями, попытались выяснить, кто является владельцем выставленной на продажу машины, поскольку в документах собственником значилось третье лицо. Должник предоставил договор «купли-продажи», пояснив, что автомобиль принадлежит ему, но переоформлять его на себя в его планы не входит, поскольку у него есть долг. После этого судебные приставы предъявили служебные удостоверения, - рассказали в УФССП России по Омской области.

Автомобиль омича временно арестовали, если в ближайшие 10 дней он не оплатит долг перед сыном, то его автомобиль продадут, а деньги пойдут на оплату долга.

ИСТОЧНИК KP.RU