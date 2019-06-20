2019-06-20T11:22:55+03:00
Общество

У омича, задолжавшего по алиментам, арестовали машину

Он хотел продать автомобиль
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УФССП России по Омской областиФото: Пресс-служба УФССП России по Омской области
Изменить размер текста:

Мужчина развелся с женой в далеком 2011 году, и так как его сын остался жить с бывшей супругой, омич должен выплачивать алименты. Официально он стал работать только два года назад и за это время накопил долг в 279 тысяч рублей. В счет погашения задолженности работодатель теперь платит из его зарплаты часть денег на содержание ребенка. Другого способа заставить омича оплатить долг не было – у него по официальной информации не было имущества.

Вскоре приставы узнали, что омич владеет иномаркой и собирается ее продавать. Омич опубликовал объявление в социальных сетях.

- Договорившись о встрече с продавцом автомобиля, судебные приставы выехали на «сделку» – по адресу регистрации Рената К., где, представившись покупателями, попытались выяснить, кто является владельцем выставленной на продажу машины, поскольку в документах собственником значилось третье лицо. Должник предоставил договор «купли-продажи», пояснив, что автомобиль принадлежит ему, но переоформлять его на себя в его планы не входит, поскольку у него есть долг. После этого судебные приставы предъявили служебные удостоверения, - рассказали в УФССП России по Омской области.

Автомобиль омича временно арестовали, если в ближайшие 10 дней он не оплатит долг перед сыном, то его автомобиль продадут, а деньги пойдут на оплату долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следком проверит завышение тарифов в Омске после жалобы Путину от омича
Александр Лихачев прокомментировал звонок омича на прямую линию Путина
Путин попросил ФАС разобраться в ситуации с тарифом на мусор в Омске
Омичку, ушедшую из дома в халате и тапочках, нашли мертвой
Омского фотографа, обвиняемого в педофилии, отправили в СИЗО
В Омске серийных грабителей поймали в бане
Борец с мусорной реформой Лихачев стал советником омского «Магнита»
В Омске следком организовал проверку после падения в открытый люк ребенка
Омича с инфарктом везли в больницу на вертолете
Мужчину с инфарктом пришлось вывозить из села в Омск на вертолете
В Омске умерла журналист Виктория Луговская
В Омске от Успенского собора сделают подземный переход через Интернациональную
В Омске заметили голого мужчину, бегающего по гаражам
В Омске в выходные перекроют центральные улицы
В центре Омска появится еще один новый храм
Омичка познакомилась с «врачом из Сирии», обманувшим ее на 300 тысяч
В Омске осудили строителя, похитившего деньги дольщика
В Омске ребенок упал в открытый люк
Омича, срубившего клены у дома, будут судить
За падение в центре города омичка отсудила больше 100 тысяч
К приезду Путина на омских улицах установят 2 800 светодиодных ламп
В Петербурге скончался известный омский кардиолог
В ОмГУ не смогли выбрать нового ректора
Заключенные омской ИК-6, где был бунт, снова жалуются на издевательства
В Омске после аварии легковушка вылетела на тротуар
Омские абоненты Tele2 получили безлимитный интернет за границей