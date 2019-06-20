В Омске от Успенского собора сделают подземный переход через Интернациональную

СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-20T11:02:55+03:00

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О планах на ближайшие годы рассказал митрополит Омский и Таврический Владимир. Во-первых, владыка поддержал идею восстановления Свято-Ильинского собора на Ленинской горке. Кроме того, он сообщил о планах строительства еще одного небольшого храма в центре Омска.

Как пояснил митрополит Владимир в интервью «12 каналу», возле Успенского собора к 125-летию епархии, которое будут отмечать в октябре 2020 года, откроется небольшой храм – крестильня. Он расположится в часовне, уже построенной неподалеку от Успенского собора. А сам собор и новое здание Омской епархии, расположенной через дорогу от собора, соединит подземный переход. После богослужений в соборе верующие смогут переходить на занятия воскресной школы.

ИСТОЧНИК KP.RU