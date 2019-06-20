В Омске заметили голого мужчину, бегающего по гаражам
Омичи в одном из дворов городке Нефтяников заметили в вечернее время там голого мужчину. Омич бегал по гаражам на улице Менделеева. Местные жители, сразу же вызвали полицейских.
Как сообщили очевидцы, приехавшие стражи порядка увезли неадекватного мужчину в отделение полиции. Причина его такого поведения пока неизвестна. В комментариях одни омичи предположили, что мужчина был в наркотическом опьянении. Другие же сказали, что мужчина нуждается в лечении у психиатра.
Омичи рассказали, что периодически в этом районе они часто встречают неадекватных мужчин на улицах – предположительно, все они употребляют наркотики. В комментариях горожане посоветовали местным жителям чаще вызывать стражей порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU