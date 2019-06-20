2019-06-20T10:22:59+03:00
Происшествия

В Омске заметили голого мужчину, бегающего по гаражам

Его поймали полицейские
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске заметили голого мужчину, бегающего по гаражамВ Омске заметили голого мужчину, бегающего по гаражамФото: vk.com
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Омичи в одном из дворов городке Нефтяников заметили в вечернее время там голого мужчину. Омич бегал по гаражам на улице Менделеева. Местные жители, сразу же вызвали полицейских.

Как сообщили очевидцы, приехавшие стражи порядка увезли неадекватного мужчину в отделение полиции. Причина его такого поведения пока неизвестна. В комментариях одни омичи предположили, что мужчина был в наркотическом опьянении. Другие же сказали, что мужчина нуждается в лечении у психиатра.

Омичи рассказали, что периодически в этом районе они часто встречают неадекватных мужчин на улицах – предположительно, все они употребляют наркотики. В комментариях горожане посоветовали местным жителям чаще вызывать стражей порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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