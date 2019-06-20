В Омске в выходные перекроют центральные улицы

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-20T10:20:25+03:00

Общественный транспорт в субботу и воскресенье будет ходить по измененным схемам Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

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В ближайшие выходные в центре Омска пройдет городской пикник - в этот году его перенесли на Любинский проспект. В мэрии предупреждают, что из-за массового мероприятия часть магистралей перекроют, а общественный транспорт пустят по измененным схемам.

В субботу, 22 июня, с 9.00 до 21.00 машины не смогут ездить по правой стороне улицы Герцена - от Интернациональной до Ленина, в направлении улицы Партизанская.

В это время автобус № 34 с улицы Герцена будет ходить по улицам Интернациональная, Гагарина, Думская, далее по Юбилейному мосту и Ленина, затем — по обычной схеме.

С 21.00 22 июня до 05.00 24 июня проезд закроют по улицам Герцена (от Интернациональной до Любинского проспекта) и Ленина - от Тарской до пересечения с улицей Партизанской и Щербанева.

Автобусы № 500 и 503 в направлении поселка Амурский с метромоста будут ездить по улице Фрунзе (с остановкой за пересечением с улицей Красный Путь, с левым поворотом на улицу Герцена).

Маршрут № 73 с Красного Пути будет курсировать по улице Интернациональная, Гагарина и проспекту Маркса.

Автобус № 62 в обоих направлениях пойдет по улице Лермонтова, Юбилейному мосту и Партизанской.

Автобус № 386 в обоих направлениях будет ходить по улицам Орджоникидзе, Интернациональной и Гагарина.

Кроме того, № 34 с улицы Герцена будет направлеа по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональной и Герцена с остановкой на «Ул. Фрунзе».

Автобус № 25 с улицы Гагарина будет курсировать по улице Думская, далее через Юбилейный мост по Щербанева, Гагарина и Интернациональной.

ИСТОЧНИК KP.RU