В центре Омска появится еще один новый храм

СЕГОДНЯ 09:42 2019-06-20T09:42:40+03:00

Митрополит сказал, что это будет маленькое святилище у Успенского собора

Изменить размер текста: A A

В эфир «12 канала» вышло интервью с митрополитом Омским и Таврическим Владимиром. Священнослужитель рассказал о том, что к 125-летию со дня основания Омской епархии запланировано открыть несколько объектов в центре города. Один из них появится непосредственно Успенского собора.

- Это будет маленький храм и крестильня для взрослых и детей. Его планируется открыть к октябрю 2020 года, - заявил митрополит.

Непосредственно сам Успенский собор ждет капитальный ремонт, небольшую часовню, которая соединена с собором подземным коридором, переделают в крестильню.

Кроме того, по словам владыки, Успенский собор и здание Омской епархии, которая находится напротив, со стороны кинотеатра "Маяковский", соединят подземным переходом. По нему прихожан после богослужений смогут приходить на занятия воскресной школы.

ИСТОЧНИК KP.RU