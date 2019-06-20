СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-20T09:38:46+03:00

Омичка познакомилась с «врачом из Сирии», обманувшим ее на 300 тысяч Фото: Евгения ГУСЕВА

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В социальных сетях 54-летняя сотрудница одного из кондитерских предприятий познакомилась с мужчиной. Он представился врачом, который служит по контракту в Сирии. У них завязались романтические отношения по переписке, и мужчина сказал, что отправил женщине крупную сумму денег. Однако их омичка получить не смогла, так нужно было оплатить специальные расходы за пересылку. По словам приятеля женщины, деньги нужно было перевести через специальную «дипломатическую службу».

- В общей сложности заявительница перевела 336 750 рублей. После перечисления денежных средств связь с поклонником прервалась: профиль в соцсетях был удален, телефонные звонки оставались без ответа. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Омску.

Чтобы собрать необходимую сумму, женщина набрала кредитов в трех организациях. Сейчас сотрудники полиции пытаются найти мошенника, вычисляют его ip-адреса и банковские счета.

ИСТОЧНИК KP.RU