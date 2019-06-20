В Омске осудили строителя, похитившего деньги дольщика

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-20T09:50:13+03:00

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48-летнего бывшего руководителя ЖСК «Надежда» уже приговорили к 2 годам условно за хищение средств дольщика при строительстве дома. Вину в совершении преступления мужчина не признал. Поскольку он добровольно не возместил ущерб, арестовали его авто. Но осужденный с решением Калачинского суда не согласился и обжаловал его.

– В суде установлено, что в 2012 году фигурант уголовного дела, являясь председателем кооператива, осуществлявшего деятельность в сфере долевого строительства многоквартирных домов, перевел 920 тысяч рублей, поступившие от гражданина в счет оплаты квартиры в строящемся жилом доме, на расчетный счет подконтрольной ему организации, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – В результате указанных действий жилищно-строительному кооперативу причинен материальный ущерб, а также нарушены имущественные права 47 бывших участников долевого строительства, так как часть денежных средств подлежала распределению между членами кооператива.

Накануне приговор пытались обжаловать, но доводы стороны защиты не убедили суд высшей инстанции, и апелляция оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU