В Омске ребенок упал в открытый люк
В социальных сетях омичи пожаловались на открытый колодезный люк во дворе дома по улице Бульварная в Октябрьском округе. По их словам, туда даже недавно провалился ребенок.
- Между Бульварной 15 и Бульварной 11 в открытый люк упал ребенок, он чудом остался жив! Бегают наши дети, очень страшно за них! Вставлено целое дерево, он очень глубокий, куда можно обратиться? – рассказали взволнованные местные жители.
Сейчас в люк вставили дерево - оно должно привлечь внимание зазевавшихся пешеходов, которые могут туда провалиться. Однако бегающие во дворе дети вполне могут оступиться и упасть туда.
- На текущий момент выясняются обстоятельства инцидента и устанавливается владелец люка, - оперативно отреагировали в городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU