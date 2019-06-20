В Омске ребенок упал в открытый люк

СЕГОДНЯ 09:06 2019-06-20T09:17:29+03:00

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В социальных сетях омичи пожаловались на открытый колодезный люк во дворе дома по улице Бульварная в Октябрьском округе. По их словам, туда даже недавно провалился ребенок.

- Между Бульварной 15 и Бульварной 11 в открытый люк упал ребенок, он чудом остался жив! Бегают наши дети, очень страшно за них! Вставлено целое дерево, он очень глубокий, куда можно обратиться? – рассказали взволнованные местные жители.

Сейчас в люк вставили дерево - оно должно привлечь внимание зазевавшихся пешеходов, которые могут туда провалиться. Однако бегающие во дворе дети вполне могут оступиться и упасть туда.

- На текущий момент выясняются обстоятельства инцидента и устанавливается владелец люка, - оперативно отреагировали в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU