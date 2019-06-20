Омича, срубившего клены у дома, будут судить
Все случилось на улице 2-я Любинская в Омске. 48-летний житель дома №7 решил спилить деревья, загораживающие ему свет в окна и мешающие парковаться у дома. Судя по фотографиям из Google Maps клены, окружающие дом, действительно сильно разрослись. В ноябре прошлого года омич взял бензопилу срубил 8 кленов. После этого соседи пожаловались на мужчину и на него завели уголовное дело по статье за незаконную рубку.
- Своими действиями мужчина причинил ущерб в размере 51 тыс. рублей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину признал, пояснив, что осуществил вырубку деревьев, которые затрудняли ему проезд к дому, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Сейчас его дело будут рассматривать в суде. Омичу грозит штраф до 1,5 миллиона рублей, принудительными работами или тюремный срок до 4 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU