2019-06-20T08:16:08+03:00
Общество

За падение в центре города омичка отсудила больше 100 тысяч

Она сломала ногу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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За падение в центре города омичка отсудила больше 100 тысячЗа падение в центре города омичка отсудила больше 100 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
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Омичка вышла из своего дома по проспекту Карла Маркса, но из-за образовавшейся наледи поскользнулась и упала. Женщине сразу же вызвали скорую, медики отвезли ее в больницу. Там ей поставили диагноз – открытый перелом голени. Такая травма квалифицируется, как тяжкий вред здоровью. После того, как женщина выздоровела, она обратилась в суд за компенсацией.

- В судебном заседании прокуратурой Ленинского округа г. Омска дано положительное заключение об обоснованности требований заявительницы, в связи с чем суд взыскал с ООО «ЖКХ «Ленинское» 123 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, расходов на лекарственные препараты и оплаты услуг представителя, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Такой вердикт судья вынес из-за того, что в суде было доказано - женщина упала из-за несвоевременной уборки во дворе, образовавшуюся наледь на тротуаре никто не убирал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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