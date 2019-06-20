К приезду Путина на омских улицах установят 2 800 светодиодных ламп

СЕГОДНЯ 07:56 2019-06-20T07:56:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в региональном правительстве состоялось заседание, на котором обсудили проблему освещения городских улиц. Власти решили к российско-казахстанскому форуму, который пройдет в Омске и соберет глав двух государств, обновить систему освещения на магистралях.

- Планируется установить более 2,8 тысяч светодиодных светильников на улицах, входящих в гостевые маршруты 16-го Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, - сообщила замминистра экономики Елена Русинова.

Новое освещение появится на участках общей протяженностью более 90 километров.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, помимо светильников установят еще и "умные" системы управления освещением: они будут автоматически включаться и отключаться и регулировать яркость в зависимости от интенсивности естественного освещения. На эти цели из областного бюджета выделят около 80 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU