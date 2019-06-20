В Петербурге скончался известный омский кардиолог
Александра Шустова не стало на 61-м году жизни
Фото: omsk-osma.ru
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В минувшую среду в Санкт-Петербурге скоропостижно скончался один из ведущих врачей-аритмологов России, заведующий кардиологическим отделением №3 омского Клинического кардиологического диспансера Александр Шустов. Об этом сообщили коллеги известного врача на сайте Омской государственной медакадемии.
Информацию о дате прощания с Алексанром Шустовым в вузе пообещали сообщить позднее. Именитому кардиологу было 60 лет, многие из которых он посвятил медицине.
ИСТОЧНИК KP.RU