2019-06-20T07:31:39+03:00
Происшествия

В Петербурге скончался известный омский кардиолог

Александра Шустова не стало на 61-м году жизни
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: omsk-osma.ruФото: omsk-osma.ru
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В минувшую среду в Санкт-Петербурге скоропостижно скончался один из ведущих врачей-аритмологов России, заведующий кардиологическим отделением №3 омского Клинического кардиологического диспансера Александр Шустов. Об этом сообщили коллеги известного врача на сайте Омской государственной медакадемии.

Информацию о дате прощания с Алексанром Шустовым в вузе пообещали сообщить позднее. Именитому кардиологу было 60 лет, многие из которых он посвятил медицине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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