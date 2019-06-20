Заключенные омской ИК-6, где был бунт, снова жалуются на издевательства

СЕГОДНЯ 06:14 2019-06-20T06:19:48+03:00

Во время недавнего бунта заключенные вывесили плакат с единственным словом - «Спасите!».

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Накануне известный московский адвокат Вера Гончарова приехала в омскую исправительную колонию № 6, где находятся ее подзащитные. В наш город она прилетела после жалобы сразу от 12 осужденных, переданной через их родственников.

В обращении заключенные отмечают, что вынуждены были написать письмо беспокойства за свое моральное и физическое здоровье, сообщает фонд «Общественный вердикт». Эти 12 человек просят инициировать проверку в отношении руководства колонии по фактам нарушения их прав.

Напомним, 6 октября в ИК-6 произошел бунт, в котором пострадали 39 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU