2019-06-20T04:42:32+03:00
Происшествия

В Омске после аварии легковушка вылетела на тротуар

Вторая машина также разбита
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске после аварии легковушка вылетела на тротуарВ Омске после аварии легковушка вылетела на тротуарФото: vk.com
Изменить размер текста:

Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях. ДТП произошло накануне поздно вечером на пересечении улиц Герцена и 24-Северная. На перекрестке столкнулись столкнулись две легковушки, практически лоб в лоб. Иномарка от сильного удара вылетела на тротуар и снесла ограждения, отечественная машина осталась на проезжей части. Оба автомобиля сильно повреждены и восстановлению не подлежат - у них полностью разбита передняя часть.

О состоянии водителей машин очевидцы не сообщают, однако известно, что на место аварии выезжала карета скорой помощи. По всей видимости, водителям понадобилась помощь медиков. О причинах аварии пока не сообщается, в комментариях омичи предполагают, что кто-то из водителей хотел проехать на красный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24