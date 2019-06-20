В Омске после аварии легковушка вылетела на тротуар

СЕГОДНЯ 04:42 2019-06-20T04:42:32+03:00

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Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях. ДТП произошло накануне поздно вечером на пересечении улиц Герцена и 24-Северная. На перекрестке столкнулись столкнулись две легковушки, практически лоб в лоб. Иномарка от сильного удара вылетела на тротуар и снесла ограждения, отечественная машина осталась на проезжей части. Оба автомобиля сильно повреждены и восстановлению не подлежат - у них полностью разбита передняя часть.

О состоянии водителей машин очевидцы не сообщают, однако известно, что на место аварии выезжала карета скорой помощи. По всей видимости, водителям понадобилась помощь медиков. О причинах аварии пока не сообщается, в комментариях омичи предполагают, что кто-то из водителей хотел проехать на красный.

ИСТОЧНИК KP.RU