В Омске после аварии легковушка вылетела на тротуар
Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях. ДТП произошло накануне поздно вечером на пересечении улиц Герцена и 24-Северная. На перекрестке столкнулись столкнулись две легковушки, практически лоб в лоб. Иномарка от сильного удара вылетела на тротуар и снесла ограждения, отечественная машина осталась на проезжей части. Оба автомобиля сильно повреждены и восстановлению не подлежат - у них полностью разбита передняя часть.
О состоянии водителей машин очевидцы не сообщают, однако известно, что на место аварии выезжала карета скорой помощи. По всей видимости, водителям понадобилась помощь медиков. О причинах аварии пока не сообщается, в комментариях омичи предполагают, что кто-то из водителей хотел проехать на красный.
ИСТОЧНИК KP.RU