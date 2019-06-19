Роспотребнадзор предупреждает омичей: заразиться клещевым энцефалитом можно через сырое молоко

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-19T14:25:57+03:00

Опасности подвергают себя не только те омичи, что ездят в лес. Принести клеща домой можно с букетом полевых цветов, на одежде или шерсти собаки Фото: Олег УКЛАДОВ

В регионе зарегистрирован первый заболевший в этом году

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В Прииртышье стоит теплая погода, и клещи довольно активны. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, "обращаемость населения пострадавшего от укуса клещей в медицинские организации Омской области, не превышает среднемноголетних значений". По данным ведомства, в этом сезоне есть только один лабораторно подтвержденный случай заражения клещевым вирусным энцефалитом.

В ведомстве пояснили, что 90,8 % клещей, снятых с людей, исследовали специалисты. Из них заражены вирусом клещевого энцефалита 2,1 %, боррелиями – 8,3 %, анаплазмами – 0,4 %, возбудителями моноцитарного эрлихиоза - 0,3 %.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что заразиться клещевым энцефалитом можно не только через укус, но еще и сырое молоко, а также продукты, изготовленные из него. В Московской области госпитализирована целая семья, пившая козье молоко. В его пробах обнаружили возбудителя опасной болезни.

Опасности подвергают себя не только те омичи, что ездят в лес. Принести клеща домой можно с букетом полевых цветов, на одежде или шерсти собаки, поэтому меры предосторожности следует соблюдать всем жителям Прииртышья.

ИСТОЧНИК KP.RU