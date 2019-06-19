2019-06-19T14:25:57+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор предупреждает омичей: заразиться клещевым энцефалитом можно через сырое молоко

В регионе зарегистрирован первый заболевший в этом году
Ксения УГЛАНОВА
Поделиться:
Опасности подвергают себя не только те омичи, что ездят в лес. Принести клеща домой можно с букетом полевых цветов, на одежде или шерсти собакиОпасности подвергают себя не только те омичи, что ездят в лес. Принести клеща домой можно с букетом полевых цветов, на одежде или шерсти собакиФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Прииртышье стоит теплая погода, и клещи довольно активны. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, "обращаемость населения пострадавшего от укуса клещей в медицинские организации Омской области, не превышает среднемноголетних значений". По данным ведомства, в этом сезоне есть только один лабораторно подтвержденный случай заражения клещевым вирусным энцефалитом.

В ведомстве пояснили, что 90,8 % клещей, снятых с людей, исследовали специалисты. Из них заражены вирусом клещевого энцефалита 2,1 %, боррелиями – 8,3 %, анаплазмами – 0,4 %, возбудителями моноцитарного эрлихиоза - 0,3 %.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что заразиться клещевым энцефалитом можно не только через укус, но еще и сырое молоко, а также продукты, изготовленные из него. В Московской области госпитализирована целая семья, пившая козье молоко. В его пробах обнаружили возбудителя опасной болезни.

Опасности подвергают себя не только те омичи, что ездят в лес. Принести клеща домой можно с букетом полевых цветов, на одежде или шерсти собаки, поэтому меры предосторожности следует соблюдать всем жителям Прииртышья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омские абоненты Tele2 получили безлимитный интернет за границей
Народный фронт вместе с регоператром провел в Омске мусорную ревизию
Группа быстрого реагирования «СТБ-Охрана» задержала пьяного водителя
Мошенника, укравшего больше 38 миллионов у омских дольщиков, поймали в Санкт-Петербурге
Омич на вокзале украл телефон у студента из Мозамбика
В Омскую область из Украины завезли опасную инфекцию
В Омске на 4 дня отменят несколько трамваев
В Омске три месяца будут перекрывать улицу в центре
Омич убил тетю, кинувшую ему рюмку в глаз
Омич целый год получал пенсию за умершего отца
Омичка несколько часов искала 5-летнего сына, ушедшего гулять в соседний двор
69 тонн фруктов не пустили в Омскую область
Под Омском полицейские устроили погоню за пьяным водителем
«Ростелеком» помогает омским бизнесменам «Быть в плюсе»
В Омск придет 27-градусная жара
Утром из-за ремонта дороги омичи стояли в большой пробке
Омич угрожал ножом другу, отказавшемуся устраивать проводы в армию
На трассе Омск-Новосибирск легковушка влетела в фуру
26 омских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Омич посадил в салон малознакомых и лишился машины