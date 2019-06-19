2019-06-19T13:42:33+03:00
Общество

Мошенника, укравшего больше 38 миллионов у омских дольщиков, поймали в Санкт-Петербурге

Его задержали сотрудники Интерпола
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Мошенника, укравшего больше 38 миллионов у омских дольщиков, поймали в Санкт-ПетербургеМошенника, укравшего больше 38 миллионов у омских дольщиков, поймали в Санкт-ПетербургеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Санкт-Петербурге поймали председателя жилищно-строительного кооператива, который в течение нескольких лет присваивал деньги дольщиков. Омичи, вложившие деньги в строительство дома в городке Нефтяников, так и не смогли въехать в свои квартиры.

- В результате его противоправных действий в установленные сроки 38 граждан не получили оплаченные ими жилые помещения. Ущерб превысил 38 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе полиции.

Кроме этого, омич получил от своего предшественника 7 квартир для продажи, вырученные деньги он должен был пустить в строительство дома. Однако он продал только две квартиры и потратил 3 миллиона собственные нужды, а после того, как ему предъявили обвинение, он сбежал. Омича удалось поймать в Санкт-Петербурге.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан в Санкт-Петербурге возле одного из торговых центров. В ближайшее время он будет доставлен в город Омск для проведения следственных действий, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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