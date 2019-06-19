2019-06-19T13:23:57+03:00
Общество

Омич на вокзале украл телефон у студента из Мозамбика

Его поймали спустя несколько минут
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич на вокзале украл телефон у студента из МозамбикаОмич на вокзале украл телефон у студента из МозамбикаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все случилось на железнодорожном вокзале в Омске. 27-летний молодой человек подошел к постовым полицейским и рассказал, что у него украли телефон. Мужчина оказался гражданином республики Мозамбик, в Омске он учился в автобронетанковом институте.

Воришку полицейским удалось быстро найти благодаря тому, что иностранец смог описать приметы злоумышленника.

- Экипаж ППС буквально через 15 минут задержал 29-летнего жителя Ленинского округа недалеко от места совершения преступления. При нем находился похищенный смартфон, - рассказали в полиции.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж», а телефон вернули иностранцу.

Грабеж в отношении гражданина Мозамбика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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