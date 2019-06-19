Омич на вокзале украл телефон у студента из Мозамбика
Все случилось на железнодорожном вокзале в Омске. 27-летний молодой человек подошел к постовым полицейским и рассказал, что у него украли телефон. Мужчина оказался гражданином республики Мозамбик, в Омске он учился в автобронетанковом институте.
Воришку полицейским удалось быстро найти благодаря тому, что иностранец смог описать приметы злоумышленника.
- Экипаж ППС буквально через 15 минут задержал 29-летнего жителя Ленинского округа недалеко от места совершения преступления. При нем находился похищенный смартфон, - рассказали в полиции.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж», а телефон вернули иностранцу.
Грабеж в отношении гражданина Мозамбика.
ИСТОЧНИК KP.RU