СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-19T13:23:57+03:00

Омич на вокзале украл телефон у студента из Мозамбика Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Все случилось на железнодорожном вокзале в Омске. 27-летний молодой человек подошел к постовым полицейским и рассказал, что у него украли телефон. Мужчина оказался гражданином республики Мозамбик, в Омске он учился в автобронетанковом институте.

Воришку полицейским удалось быстро найти благодаря тому, что иностранец смог описать приметы злоумышленника.

- Экипаж ППС буквально через 15 минут задержал 29-летнего жителя Ленинского округа недалеко от места совершения преступления. При нем находился похищенный смартфон, - рассказали в полиции.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж», а телефон вернули иностранцу.

Грабеж в отношении гражданина Мозамбика.

ИСТОЧНИК KP.RU