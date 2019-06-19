2019-06-19T13:16:04+03:00
Здоровье

В Омскую область из Украины завезли опасную инфекцию

Ребенок заболел корью
Ксения УГЛАНОВА
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В последние три года в Омске эта болезнь не регистрировалась.В последние три года в Омске эта болезнь не регистрировалась.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о том, что в Прииыртшье зарегистрировали случай заболевания корью. Известно, что опасную инфекцию подцепил ребенок - он вместе с матерью прибыл в наш регион из Украины. В последние три года в Омске эта болезнь не регистрировалась.

В ведомстве напомнили, что корь – тяжелое острое вирусное заболевание, для которого характерны высокая температура, конъюктивит, воспаление верхних дыхательных путей, сыпь. Вирус может вызывать острую или хроническую форму энцефалита, который у каждого десятого ребенка заканчивается летальным исходом. Специфического лечения для кори не существуют, поэтому главная защита от опасной болезни - вакцинация и профилактика.

- Иммунизация против кори проводится детям в возрасте 12 месяцев и повторно в 6 лет, - рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора. - Жителям Омской области ранее не болевшим корью, не привитым, не имеющим сведений о прививках против кори или имеющим только одну прививку против кори (в возрасте старше 6 лет) рекомендуется срочно пройти иммунизацию.

Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства бесплатно. В ведомстве также напомнили, что при первых признаках заболевания нужно тут же обратиться за помощью к врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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