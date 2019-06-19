2019-06-19T12:46:43+03:00
Общество

В Омске на 4 дня отменят несколько трамваев

Это произойдет из-за ремонта путей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на 4 дня отменят несколько трамваевВ Омске на 4 дня отменят несколько трамваевФото: пресс-служба администрации города Омска
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В Омске в течение 4 дней будут ремонтировать трамвайные пути на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Масленникова. В департаменте транспорта рассказали, что ремонт будет проходить с 20:00 20 июня до 17:00 24 июня. Из-за ремонта путей трамвай № 1 и № 8 временно отменят.

Также из-за ремонта изменят схему движения некоторые автобусы и маршрутки:

- движение автобусов по маршрутам № 23, 61, 8Н, 362, 411 в направлении центра города будет организовано по схеме: улица Богдана Хмельницкого — улица Масленникова — улица Шебалдина — улица 20 лет РККА — улица Богдана Хмельницкого — улица Масленникова и далее по утвержденной схеме. В обратном направлении изменения схемы движения автобусов не предполагается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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