СЕГОДНЯ 12:22 2019-06-19T12:22:26+03:00

В Омске три месяца будут перекрывать улицу в центре Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Из-за ремонта тепловых сетей на улице Съездовская в центре города ее будут перекрывать в течение трех месяцев. Участки улицы будут закрывать поэтапно с 20 июня по 30 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.

- с 08:00 20 июня 2019 года до 20:00 30 сентября 2019 года по улице Съездовской (на участках дороги от улицы 18-я Линия до 20-я Линия и от улицы 20-я Линия до 22-я Линия);

- с 20:00 16 августа 2019 года до 08:00 19 августа 2019 года на перекрестке улиц 20-я Линия и Съездовской;

- с 20:00 23 августа 2019 года до 08:00 26 августа 2019 года по улице Съездовской (на участке дороги от улицы 20-я Линия до жилых домов № 167 и № 176 по улице Съездовской).

Объехать перекрытые участки можно мудет по 18-я Линия, 19-я Линия, 20-я Линия, 26-я Линия, 20 лет РККА, Красных Зорь и Масленникова.

ИСТОЧНИК KP.RU