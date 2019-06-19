2019-06-19T11:19:00+03:00
Происшествия

Омич убил тетю, кинувшую ему рюмку в глаз

На мужчину завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Виталий АньковФото: Виталий Аньков
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Женщина приехала к своему племяннику в гости в поселок Тевриз. Там 56-летняя омичка устроила с родственником застолье, во время которого они сильно поругались – женщина даже кинула в лицо племяннику рюмку. Рюмка попала мужчине в бровь и рассекла ее.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, после этого мужчина жестоко избил родственницу, женщина от полученных травм умерла. Как выяснилось, омич, убивший тетю, уже сидел в тюрьме за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также изнасилование. Он освободился только в мае этого года. Сейчас на него завели вновь уголовное дело за причинение тяжкого вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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