Омич целый год получал пенсию за умершего отца

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-19T11:15:18+03:00

Мужчину приговорили к 1,5 годам условного срока. Кроме того, он должен будет вернуть государству всю присвоенную сумму до копейки. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Куйбышевский районный суд вынес приговор 53-летнему местному жителю, обвиняемому в хищении денежных средств путем обмана при получении иных социальных выплат.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, осенью 2016 года у омича скончался пожилой отец, живший в Кемеровской области. Сын не стал сообщать о смерти родственника в Пенсионный фонд, а взял себе банковскую карточку покойного и стал ее пользоваться. Каждый месяц на счет продолжала поступать пенсия. Пока в октябре 2017 года не вскрылась правда, омич успел присвоить около 400 тысяч рублей.

По информации прокуратуры, мужчину признали виновным в хищении денег. Его приговорили к 1,5 годам условного срока. Кроме того, он должен будет вернуть государству всю присвоенную сумму до копейки.

ИСТОЧНИК KP.RU