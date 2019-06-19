Омич целый год получал пенсию за умершего отца
Куйбышевский районный суд вынес приговор 53-летнему местному жителю, обвиняемому в хищении денежных средств путем обмана при получении иных социальных выплат.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, осенью 2016 года у омича скончался пожилой отец, живший в Кемеровской области. Сын не стал сообщать о смерти родственника в Пенсионный фонд, а взял себе банковскую карточку покойного и стал ее пользоваться. Каждый месяц на счет продолжала поступать пенсия. Пока в октябре 2017 года не вскрылась правда, омич успел присвоить около 400 тысяч рублей.
По информации прокуратуры, мужчину признали виновным в хищении денег. Его приговорили к 1,5 годам условного срока. Кроме того, он должен будет вернуть государству всю присвоенную сумму до копейки.
ИСТОЧНИК KP.RU