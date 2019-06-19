Омичка несколько часов искала 5-летнего сына, ушедшего гулять в соседний двор

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-19T10:47:39+03:00

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Накануне вечером, около 9 часов, неравнодушная женщина заметила на детской площадке во дворе на улице Иркутской 5-летнего ребенка, который был там без родителей. Когда все стали расходится по домам, а за мальчиком никто не пришел, женщина позвонила в полицию. Сам ребенок не смог сказать, где он живет.

На место происшествия приехали росгвардейцы, которым мальчик назвал свое имя и сказал, что живет в доме рядом с большой лестницей. Малыш рассказал, что пошел гулять с другом, с которым они ушли в магазин. Потом друг куда-то пропал, а мальчик остался один.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, ребенка доставили в отделение полиции. Однако туда родители мальчика не обращались. Тогда росгвардейцы отправились на поиски дома мальчика. Они предположили, что лестница – это спуск с улицы Куйбышева на улицу Подгорная и стали опрашивать там местных жителей. Одна из соседок мальчика узнала его и сообщила адрес, после чего малыша вернули матери, которая в этот момент в панике осматривала все дворы и звонила знакомым – ее ребенок никогда не уходил из дома так далеко.

ИСТОЧНИК KP.RU