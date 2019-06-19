Под Омском полицейские устроили погоню за пьяным водителем
Все произошло в поселке Тевриз в Омской области. Инспекторы ДПС обратили внимание на машину марки «Дэу-Нексия» - машина ехала криво, опасно маневрируя на дороге. Когда инспекторы попытались остановить автомобиль, водитель пустился в бега.
Однако инспекторам удалось его догнать остановить машину. Инспекторы спросили у мужчины об употреблении алкоголя, и он признался, что выпил совсем немного. После он попросил не писать в протоколе, что он оказывал сопротивление, несмотря на то, что он хотел уехать.
- В отношении водителя составлено 4 административных материала: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, непристегнутый ремень безопасности, нарушение правил маневрирования, невыполнение законного требования полицейского об остановке транспортного средства, - рассказали в полиции.
Погоня за пьяным водителем в Омске.
ИСТОЧНИК KP.RU