2019-06-19T09:22:41+03:00
Общество

Под Омском полицейские устроили погоню за пьяным водителем

Он сказал, что не заметил инспекторов [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Все произошло в поселке Тевриз в Омской области. Инспекторы ДПС обратили внимание на машину марки «Дэу-Нексия» - машина ехала криво, опасно маневрируя на дороге. Когда инспекторы попытались остановить автомобиль, водитель пустился в бега.

Однако инспекторам удалось его догнать остановить машину. Инспекторы спросили у мужчины об употреблении алкоголя, и он признался, что выпил совсем немного. После он попросил не писать в протоколе, что он оказывал сопротивление, несмотря на то, что он хотел уехать.

- В отношении водителя составлено 4 административных материала: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, непристегнутый ремень безопасности, нарушение правил маневрирования, невыполнение законного требования полицейского об остановке транспортного средства, - рассказали в полиции.

Погоня за пьяным водителем в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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