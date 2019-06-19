В Омск придет 27-градусная жара

СЕГОДНЯ 08:42 2019-06-19T08:42:44+03:00

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Омичи в этом году жалуются на слишком дождливое и холодное лето. Действительно, из-за затяжных дождей в области даже ввели режим ЧС – урожай на полях не прорастает из-за переувлажненения почвы. Однако синоптики обрадовали омичей – в городе и области по-летнему потеплеет уже к этим выходным.

Как рассказали в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, потеплеет в Омске уже завтра, 20 июня. Синоптики обещают +19..+24 градуса и дождь лишь местами. 21 июня в Омске обещают настоящую жару – температура воздуха прогреется до +27 градусов.

На выходных незначительно похолодает, а на следующей неделе в Омск вновь придет лето. По данным открытых интернет-источников, температура будет от 26 до 30 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU