Утром из-за ремонта дороги омичи стояли в большой пробке

СЕГОДНЯ 07:43 2019-06-19T07:43:00+03:00

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Ремонтные работы на улице Масленникова в Омске начались с первых дней лета. Работы на улице запланированы от проспекта Маркса до улицы Худенко. Сначала на улице сняли асфальт, что для многих автомобилистов стало проблемой – дорожники работали до девяти утра, создавая огромные пробки. Сейчас на улице стали укладывать новый асфальт, поэтому пробки стали образовываться вновь.

- Центр города, 7:24 утра, стоит все по направлению на Ленинградский мост. Ни знаков объезда, ничего. Перекрыли все полосы, оставили одну, - рассказывают омичи.

Отметим, что пробки в это время были и на всех прилегающих улицах, автомобилисты пытались объехать участок затора. В мэрии еще во время первых жалоб омичей попросили отнестись к ремонту с пониманием и планировать время. Основные работы на улице проводят в ночное время и в утреннее, до девяти часов.

ИСТОЧНИК KP.RU