2019-06-19T07:43:00+03:00
Общество

Утром из-за ремонта дороги омичи стояли в большой пробке

Горожане жаловались на затор на Масленникова
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Утром из-за ремонта дороги омичи встали в большую пробкуУтром из-за ремонта дороги омичи встали в большую пробкуФото: vk.com
Изменить размер текста:

Ремонтные работы на улице Масленникова в Омске начались с первых дней лета. Работы на улице запланированы от проспекта Маркса до улицы Худенко. Сначала на улице сняли асфальт, что для многих автомобилистов стало проблемой – дорожники работали до девяти утра, создавая огромные пробки. Сейчас на улице стали укладывать новый асфальт, поэтому пробки стали образовываться вновь.

- Центр города, 7:24 утра, стоит все по направлению на Ленинградский мост. Ни знаков объезда, ничего. Перекрыли все полосы, оставили одну, - рассказывают омичи.

Отметим, что пробки в это время были и на всех прилегающих улицах, автомобилисты пытались объехать участок затора. В мэрии еще во время первых жалоб омичей попросили отнестись к ремонту с пониманием и планировать время. Основные работы на улице проводят в ночное время и в утреннее, до девяти часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
69 тонн фруктов не пустили в Омскую область
Под Омском полицейские устроили погоню за пьяным водителем
«Ростелеком» помогает омским бизнесменам «Быть в плюсе»
В Омск придет 27-градусная жара
Омич угрожал ножом другу, отказавшемуся устраивать проводы в армию
На трассе Омск-Новосибирск легковушка влетела в фуру
26 омских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Омич посадил в салон малознакомых и лишился машины
Омскстат уверяет, что средняя зарплата омичей - 34 тысячи
Вы все ещё отправляете СМС своим клиентам?
Омские школы из-за огромного числа первоклассников сделают "резиновыми"
20 июня в омских Нефтяниках пройдут гидравлические испытания
«Прямая линия» с руководителем Омского филиала Россети Сибирь
На трассе под Омском перевернулась фура
В Омске начался судебный процесс над Нателой Полежаевой
На омичей, устроивших заплыв в метро, написали заявление в полицию
В Омске после дождей с улиц откачали 192 кубометра воды
В Омске из-за ремонта труб перекроют две дороги
В Таре выпал град
В Омске пропал мужчина без фаланги большого пальца
Акции выходного дня для жителей г. Омска!
Выпускники омского летного училища пожаловались Путину на нехватку вертолетов
Глава совета директоров рассказал, когда «Авангард» вернется в Омск
В Омске исчезли сразу два молодых человека
Под Омском таксист сбил велосипедиста
Что должны есть беременные
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке при сумме кредита от 5 млн рублей
В омском минкультуры опровергли информацию об обысках