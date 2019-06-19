На трассе Омск-Новосибирск легковушка влетела в фуру

СЕГОДНЯ 06:55 2019-06-19T06:55:50+03:00

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О страшной аварии рассказали очевидцы в социальных сетях. Все случилось накануне вечером на трассе Омск-Новосибирск. По неизвестной причине там легковушка врезалась в огромную фуру. От удара большегруз развернуло поперек дороги, а легковушка марки «Фольцваген» вылетела на обочину.

Машины съехали в кюветФото: vk.com

Судя по фотографиям, опубликованными очевидцами, удар был очень сильным – легковую машину сильно смяло, восстановлению она уже не подлежит. Омичи, проезжающие мимо, сообщили, что, предположительно, в аварии есть погибшие. На месте аварии работали спасатели и специальная техника, которая вытаскивала провалившийся в кювет большегруз.

ИСТОЧНИК KP.RU