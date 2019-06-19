2019-06-19T07:23:28+03:00
Общество

26 омских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Ксения УГЛАНОВА
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В основные сроки сдали этот предмет 8 878 школьниковВ основные сроки сдали этот предмет 8 878 школьниковФото: Артем КИЛЬКИН
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Накануне были опубликованы результаты обязательного ЕГЭ по русскому языку. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства образования, в основные сроки сдали этот предмет 8 878 школьников. Из них 26 получили высший результат - сто баллов.

По данным минобра, отличились выпускники лицеев № 74 и 92 (по 2 человека), 149, 64, гимназий № 140, 62, 85, школ № 56, 73, 122, 106, 17 и школы «Интеллект». К ним добавились двое учеников центра развития одаренности № 117, Розовской школы, Тарской гимназии №1, Крутинской гимназии, Любино-Малоросской школы, Муромцевского лицея, Одесской школы №1, Павлоградской гимназии имени В.М. Тытаря (два человека) и Седельниковской школы № 2.

- Количество высокобалльных работ и не сдавших русский язык осталось на уровне прошлого года, - прокомментировали в областном министерстве образования. - В резервные сроки, которые начались 17 июня, можно пересдать один из двух обязательных предметов, поэтому количество неудовлетворительных результатов будет еще скорректировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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