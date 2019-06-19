Омич посадил в салон малознакомых и лишился машины

СЕГОДНЯ 05:05 2019-06-19T05:07:40+03:00

Когда владелец вышел из авто на минуту, угонщик пересел на водительское место и был таков

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Не слишком приятно закончилось общение с новыми знакомыми для 39-летнего жителя Кировского округа. Он посадил молодых людей в салон своего авто, стоявшего во дворе дома на улице 8-й Кировской. Когда владелец ненадолго вышел на улицу, один из парней пересел на водительское сиденье и угнал иномарку «Хендай-Соната» стоимостью 180 000 рублей.

Уже через полчаса инспекторы ДПС заметили на улице Перова схожий по приметам автомобиль. За рулем сидел пьяный 24-летний мужчина без прав.

– В отношении нарушителя автоинспекторы возбудили административное дело по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления», – сообщает пресс-служба областного УМВД. –Санкцией предусмотрен арест до 15 суток, либо штраф в размере 30 000 рублей.

Найденную машину полицейские передали собственнику, а задержанного доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон».

ИСТОЧНИК KP.RU