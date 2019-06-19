Омскстат уверяет, что средняя зарплата омичей - 34 тысячи

СЕГОДНЯ 04:22 2019-06-19T04:22:55+03:00

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В Омскстате отчитались о средней заработной плате омичей за май 2019 года. Оказалось, что омичи в среднем получают 34 616 рублей. Аналитики отмечают, что средняя зарплата в мае выросла по сравнению с прошлым годом на 7 процентов. В среднем за период с января по апрель этого года омичи получили немногим меньше - 32 657 рублей в месяц.

Однако, к сожалению, реальных заработных плат омичей эти цифры не отражают. Когда жители города и области видят такие средние зарплаты по данным статистиков, они понимают, что они существенно разнятся с реальностью - на самом деле многие получают в разы меньше. Такая средняя зарплата получается из-за того, что статистики берут в том числе и самые высокие зарплаты, которые существенно изменяют статистические данные.

ИСТОЧНИК KP.RU