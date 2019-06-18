Омские школы из огромного числа первоклассников сделают "резиновыми"

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-18T14:40:33+03:00

1 сентября в первый раз сядет за парту больше 15 тысяч детей

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В мэрии рассказали о подготовке школ к новому учебному году. Ссылаясь, на данные Омскстата, чиновники сообщили, что первого сентября в первый класс должны пойти 15,5 тысяч детей. Именно столько малышей появилось на свет 7 лет назад.

Из-за демографического всплеска, школы станут "резиновыми". В этом год им нужно вместить на полторы тысячи больше первоклассников, чем в 2018 году.

По данным на 14 июня, в городские школы уже зачислены более 10 тысяч детей. При этом в 41 образовательном учреждении заявили об окончании приеме заявлений.

- С учетом прогнозируемого роста численности первоклассников в 2019 – 2020 учебном году, в рамках предварительного комплектования, которое проходит в апреле, департаментом образования были открыты дополнительные первые классы в учреждениях, находящихся в территориальной близости к школам, уже закончившим прием учеников, - прокомментировала директор профильного департамента Лариса Ефимова. - С руководителями учреждений также согласовано увеличение средней наполняемости в классах.

В следующие годы власти намерены решить проблему нехватки мест, построив три новые школы. Одна, рассчитанная на 1 122 места, появится в 2020 году в микрорайоне «Амурский-2». Другую, на 550 мест, возведут на улице Завертяева в 2021 году. Еще через год планируется построить учебное заведение вместимостью 1 125 место в Старом Кировске, на улице Мельничная.

ИСТОЧНИК KP.RU